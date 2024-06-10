بالفيديو.. الشيخ "المنيع" يكشف الفرق بين الاشتراك في الأضحية الواحدة والتشريك فيها.. ويوضح حكمهما

صحيفة الخليج 365: كشف الشيخ عبدالله المنيع الفرق بين الاشتراك في الأضحية الواحدة والتشريك فيها.

الاشتراك والتشريك في الأضحية

وقال خلال مداخلة مع برنامج "فتاوى الحج" المذاع على قناة السعودية: " الفرق بينهما أن الاشتراك في الأضحية بمعنى أنه يجتمع اثنين أو أكثر ويقومون بشراء الأضحية وكل منهم يدفع جزء من ثمن الأضحية، فإذا الشخص لا يكون ضحى بأضحية وإنما بجزء من الأضحية".

وتابع: " الأضحية لابد أن تكون إما بقرة أو ماعز أو خروف، والاشتراك في شراء الأضحية فهذا لا يجوز ، وأما أن يستقل أحدهم بشرائها ويشركهم فيها على اعتبار أنه تبرع لهم بالاشتراك في هذه الأضحية فصارت أضحية منه ثم ذبحها ناويا إشراك إخوانه فيها".

وواصل: " الرسول عليه الصلاة والسلام، ضحى بكبشين أحدهما عنه وعن أهله وهم عددهم كبير من الأحياء والأموات كما ضحى بالأضحية الثانية عن من لم يضحي من أمته".

واختتم قائلا: " التشريك يعني أن الشخص يشرك معه غيره على سبيل التبرع والإحسان وهذا جائز، أما أن يشترك مع غيره في شراء الأضحية فهذا لا يجوز".