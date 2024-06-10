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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مجلس الشورى وسفير كازاخستان يستعرضان عدة موضوعات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم, سفير جمهورية كازاخستان المعين حديثًا لدى المملكة الدكتور ماديار سماديلولي مينيلبيكوف.
وفي مستهل الاستقبال رحب رئيس مجلس الشورى بسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة، معرباً عن تمنياته بالتوفيق في مهامه بما يصب في مصلحة تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان في شتى المجالات.
وأشار السفير الكازاخستاني إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة في العديد من المجالات، مشيدًا بالعلاقات السعودية الكازاخستانية المتقدمة، والتعاون المشترك الذي يجمع البلدين على الأصعدة كافة.
حضر الاستقبال القنصل العام لجمهورية كازاخستان بجدة روسلان كوسبانوف.
وفي مستهل الاستقبال رحب رئيس مجلس الشورى بسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة، معرباً عن تمنياته بالتوفيق في مهامه بما يصب في مصلحة تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان في شتى المجالات.
تعزيز التعاونولفت إلى أهمية تعزيز التعاون على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الكازاخي.
وأشار السفير الكازاخستاني إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة في العديد من المجالات، مشيدًا بالعلاقات السعودية الكازاخستانية المتقدمة، والتعاون المشترك الذي يجمع البلدين على الأصعدة كافة.
أهمية تعزيز العلاقاتوجرى التأكيد أيضا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال القنصل العام لجمهورية كازاخستان بجدة روسلان كوسبانوف.