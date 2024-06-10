ميقات يلملم بالليث يشهد العديد من التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الحجاج

شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء إيمانية يعيشها الحجاج بالمسجد الحرام وسط استعدادات غير مسبوقة للحج والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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