الصحة: ارتفاع درجات الحرارة من أكبر التحديات في موسم حج 1445

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام. وأكد في منشور له عبر منصة "X" على أهمية التزام الحجاج بالإرشادات الصحية خاصة: ‏-حمل المظلة لتجنّب أشعة الشمس ‏-شرب الماء بكميات كافية ‏-الراحة بين المناسك لحماية الجسم من الإرهاق والإجهاد الحراري.



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