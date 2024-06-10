بالفيديو: نصيحة مستشارة أسرية لسيدة ضبطت زوجها يخونها مع 6 نساء :"احمدي ربك"!

صحيفة الخليج 365 : روت المستشارة الأسرية الدكتورة الهنوف الحقيل، جت لي زوجة تقول لي اكتشفت زوجي مع 6 سيدات، وعنده سناب ثاني فيه بلاوي".

وأضافت:" أقول لها احمدي ربك ، ضحكت علي، تقولي إن شاء الله أحمد ربي بس ليش أحمد ربي؟".

وتابعت:" نسبة الخيانة اللي حاصلة 30% وأسمها العلاقات العبثية اللي يسمونها العبثية النفسية، هو يكلم أكثر من واحدة تكون بعيدة عنه في ديرة ثانية، ومستحيل يتواصل معهم".

وأكملت:" هو يبغى يوصل لمرحلة قبول، إنه يقيس قبول النساء له، أما المرأة اللي تعرف أكثر من شخص دايماً تربطها بالمنفعة، وتكون أذكى من الرجل، والتعددية العبثية هذي ما فيها رابط حقيقي أصلاً، هي حاجة بتشبعها بداخلها فقط".