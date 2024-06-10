مصر: تفاصيل جريمة قتل بخطة وضعتها خمسينية بمساعدة عشيقها للتخلص من زوجها.. ومفاجأة بشأن علاقة العشيق بالضحية

صحيفة الخليج 365 : شهدت إحدى قرى محافظة البحيرة في مصر، جريمة قتل زوج على يد زوجته أم أبنائه وعشيقها، ودفنه في غرفة النوم.

بدأت القصة ببلاغ من الابنة عن غياب والدها 62 سنة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء المتغيب جريمة قتل قامت بها زوجته "هنية 48 سنة" ربة منزل ونجل عمه "فايز 54 سنة" سائق.

وفي اعترافاتهما أمام النيابة، أفاد العشيق أنه اتفق مع الزوجة على وضع منوم في كوب العصير الذي اعتاد الزوج على احتسائه ليلاً حتى خارت قواه وفقد وعيه، وقام بخنقه بواسطة "شال" المتهمة وعندما تأكد من وفاته قاما بدفنه داخل حفرة في غرفة النوم بمنزل القتيل.

وقام المتهمان بوضع خرسانة على الحفرة حتى لا تكتشف جريمتهما، ولإبعاد الشبهة عنها، ادعت الزوجة اختفاء الزوج في ظروف غامضة من المنزل.

وتمكنت النيابة من استخراج الجثة بإرشاد المتهمين وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.