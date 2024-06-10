الكشف عن تفاصيل كيف خدعت إسرائيل عناصر حماس لتحرير "رهائن النصيرات" في قطاع غزة

صحيفة الخليج 365: كشف شهود عيان تفاصيل جديدة بشأن تحرير الرهائن الإسرائيليين الأربعة من مخيم النصيرات في قطاع غزة.
تحرير الرهائن
وحسب سكاي نيوز، كانت هناك عمليتان، الأولى لتحرير 3 رهائن والثانية في موقع آخر لتحرير الرهينة الرابعة.
تنكر واشتباكات
وفي العملية الأولى دخلت القوات الإسرائيلية إلى مبنى متنكرين في أزياء فلسطينية. بعضهم كان يرتدي النقاب وآخرون كان يرتدون الجلباب. ووصلوا إلى المكان وكأنهم نازحين يبحثون عن شقة للإيجار. بعدها اقتحموها ثم قاموا بإطلاق النار، وحرروا الرهائن الثلاثة وانسحبوا للخلف.
والعملية الثانية لتحرير الرهينة الرابعة كانت "سهلة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لأنه لم يحدث أي اشتباك".
شهود عيان
وقال شاهد عيان، كنت جالسا في بيتي، فجأة سمعت صوت إطلاق نار، وبعدها لمحت عددا من الجنود متنكرين ويهجمون على البيت من الشرفة. كانوا متنكرين في زي كتائب القسام الرسمي، حسب سكاي نيوز.