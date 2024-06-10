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ضبط مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان الملكية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية ومواطنًا، مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة رعي (34) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن. ‏
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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