شكرا لقرائتكم خبر عن سُبل تقدم خدمة "حج بلا حقيبة" تسهيلاً لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مؤسسة البريد السعودي "سُبل" أنها تتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، لتقديم التسهيلات اللوجستية اللازمة من أجل راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال خدمة "حج بلا حقيبة".

واستعرضت "سُبل" أبرز المزايا التي توفرها خدمة "حج بلا حقيبة" للإسهام في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتقليص الأعباء اللوجستية عليهم ومنها: توصيل حقائب الحجاج من أقرب فرع لـسبل في مدينته إلى المشاعر المقدسة، وأيضًا إمكانية توصيل حقيبة الحاج من مقر إقامته في المشاعر المقدسة بعد انتهاء الموسم إلى منزل الحاج حسب عنوانه الوطني.

ويمكن للحاج تتبع الشحنة من خلال تطبيق "سبل" أو موقع "سبل أونلاين"، بالإضافة إلى خدمة ركاب قطار الحرمين بتأمين وحمل حقائبهم طوال مراحل استخدامهم للقطار وقت الحج.

وتأتي مشاركة البريد السعودي "سُبل" بصفته مشغلًا وطنيًا في موسم الحج بتقديم خدمات تكاملية ولوجستية باحترافية وجودة عالية تتناسب مع احتياجات قطاع الحج والعمرة، والالتزام بتحسين تجربة ضيوف الرحمن، عبر تفعيل العديد من الشراكات والتكامل مع القطاع الحكومي والخاص.