شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. توجيه أميري باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ.

ويأتي ذلك لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين وتسيير شؤونهم، بالإضافة إلى متابعة مستوى الأداء لجميع الجهات المرتبطة بخدمات ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة خلال ما تبقى من أعمال موسم ما قبل الحج. تنفيذًا لتوجيهات القيادة وأكد الأمير سلمان بن سلطان أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - للعمل على إنجاز جميع خدمات سكان المنطقة وزوارها.

وكذلك متابعة شؤون الحجاج، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.