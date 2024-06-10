شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جاهزية تامة لقوات الطوارئ برئاسة أمن الدولة لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج

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الدمام - شريف احمد - أكدت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، والحفاظ على أمنهم.وأكدت أنه من خلال التجارب السابقة، فالجميع يعلم أن قوات الطوارئ الخاصة، وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية قادرة على تلبية أمن الحج، واحتياج ضيوف الرحمن في النواحي الأمنية.كان الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام، أكد ضبط كل المشاركين والمنفذين في حملات الحج الوهمية التي وصلت إلى 140 حملة وهمية.وأشار قبل أيام خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية بالعاصمة المقدسة لموسم حج 1445 هـ، وجود منصة إلكترونية لوزارة الحج للحصول على الوسائل الصحيحة للحج النظامي.