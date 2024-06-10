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المنيع يوضح الفرق بين الاشتراك في الأضحية الواحدة والتشريك فيها .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء ، على سؤال “سمعت بأنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة ويجوز التشريك فيها، فما الفرق بين المسألتين؟” .

وقال المنيع خلال مداخلته مع قناة «» : ” الاشتراك في الأضحية يعني أن يجتمع أكثر من شخص على شراء أضحية ، بحيث يكون كل شخص محتملاً لقسط من ثمنها ، وهذا لا يجوز ، كون الأضحية لابد تكون سبع بدنها سواء بقرة أو شاه أو ماعز”.

وأضاف : ” أما في حالة أن يستقل أحدهم بشراء الأضحية ويتكفل بقيمتها ، ومن ثم يُشرك فيها إخوانه ، بمعني أن يتبرع لهم بالاشتراك فيها ، وفي هذه الحالة تكون الأضحية من نصيب المشتري وهذا جائز ” .

واختتم حديثه بأن رسولنا الكريم ﷺ ضحى بكبشين أحدهما عنه وعن أهله ، والآخر لمن لم يضحِ من أمته .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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