شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يفاجئ عمالاً بوجبة غداء أثناء العمل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية ، لمواطن يفاجئ عدداً من عمال الطريق أمام منزله بوجبة طعام .

وأظهر الفيديو ، المواطن وهو يقدم وجبة الغداء للعمال ، أثناء عملهم في درجة حرارة مرتفعة ، وقال أحد العمال : ” هذا كرم الرجل ، الله يستره ويوفقه ، والله إننا عملنا 5 سنوات وما حد كرمنا مثل هذا الكرم ” .

وحظي تصرف الرجل مع العمال على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاءت التعليقات كالتالي : “حي عينه” ، بينما قال آخر : “الله يكرمه ويكثر خيره عوائد السعوديين الطيب والكرم” .