شكرا لمتابعة خبر عن إصابة أسطورة ليفربول بمرض خطير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف نادي ليفربول، أن قائده السابق الإسكتلندي آلان هانسن، يمر بفترة صحية حرجة بعد إصابته بمرض خطير، متمنيا الشفاء لنجمه البالغ من العمر 68 عاما.

وصرح نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إنه يرجو لقائده السابق أن يتجاوز مرحلة الخطر بعد أن اضطر للإقامة في المستشفى نتيجة تعرضه لمرض خطير.

وتابع: “قلوب كل أفراد عائلة نادي ليفربول مع قائدنا الأسطوري السابق آلان هانسن، الذي يعاني حاليًا من مرض خطير ويقيم في المستشفى”.

وأضاف: “النادي على اتصال حاليًا بعائلة آلان لتقديم الدعم في هذا الوقت العصيب، قلوبنا وعقولنا معهم، وأمنياتنا وآمالنا مع آلان وأسرة هانسن بأكملها”، فيما لم يكشف النادي عن تفاصيل مرض نجمه السابق، لكنه أشار إلى أن “هانسن” في حالة خطرة.

وجدير بالذكر، أنه انضم الإسكتلندي هانسن إلى ليفربول عام 1977 قادماً من بارتيك ثيستل وتوج مع النادي بلقب دوري أبطال أوروربا تحت مسماه القديم كأس الأندية البطلة في 3 مناسبات، إلى جانب إحرازه ثمانية ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وكأسين للاتحاد الإنجليزي وأربع كؤوس للدوري.