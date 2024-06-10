شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: عشر ذى الحجة لها أهمية خاصّة عن سائر أيام العام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق؛ عشر ذي الحجة، لها أهمية خاصّة عن سائر أيام العام، لانها تحتضن أمهات العبادة الأربع “الحج، الصوم، الصلاة، والصدقة”.

وأضاف “الزعاق”؛ عبر برنامج تقويم المذاع على قناة العربية، أن عشر ذي الحجة سُميت بأسماء خاصّة تمييزاً عن غيرها “اليوم الثامن” يوم التروية، و”اليوم التاسع” يوم عرفة، والعاشر عيد الأضحى المبارك، والأيام الثلاثة اللاحقة على الاضحية من 11 إلى 13 تُسمى أيام التشريق، وخصت بها أطهر البقاع مكة المكرّمة.

ولفت إلى أن للحج أهمية بالغة عند عموم العرب قديماً وحديثاً، ولهذا حرّموا القتال قبل الحج وبعده حتى يأمن الحجيج على أموالهم وأنفسهم؛ بما يُسمى الأشهر الحرم.