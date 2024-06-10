شكرا لمتابعة خبر عن العويصي يحذر من بعض العادات الخطيرة في تقطيع الأضحية تسبب الوفاة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّر مشهور مواقع التواصل مشعل العويصي من بعض العادات الخاطئة الخطيرة في تقطيع الأضحية والتي تسببت في وفاة شخص في حائل.

وقال العويصي من خلال مقطع فيديو ظهر فيه :” فيه واحد من حايل توفى بسبب تقطيع الأضحية الخاطئ”، مشددًا على ضرورة سن السكين قبل فصل العظم عن بعضه .

وأضاف:” إن لم يتم فصل العظم بطريقة صحيحة سيتسبب ذلك في مشاكل وخيمة؛ لذلك يجب الفصل بضربة واحدة حتى لا يتكسر العظم .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أنه أصبح هناك آلات تقطيع حتى يتم ذلك بصورة صحيحة وصحية .