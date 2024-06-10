"الزايدي" مديرًا لإدارة التعليم بالخرج

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع، بتكليف عبدالله بن عاقل الزايدي مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة الخرج.

وعبّر الزايدي عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، وشكره وتقديره للمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، والقيادات التعليمية بالوزارة.

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