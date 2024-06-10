الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالمواطن " صالح شويهي " لقتله آخر في المنطقة الشرقية

صحيفة الخليج 365 - واس : أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / صالح بن ناصر بن يحي شويهي - سعودي الجنسية -، على قتل / عبدالله بن سعيد بن عطية الغامدي - سعودي الجنسية -، وذلك بضربه عمداً ما أدى إلى وفاته .

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / صالح بن ناصر بن يحي شويهي - سعودي الجنسية -، يوم الأثنين بتاريخ 04 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 06 / 2024م بالمنطقة الشرقية.