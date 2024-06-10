ضبط 1.2 طن خضروات تالفة في سوق الدمام المركزي

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والبيئة والمياه ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جولات رقابية على أسواق النفع العام، وضبطت في سوق الدمام المركزي (1,170) كيلو جراماً من الخضروات التالفة منتهية الصلاحية، وأكثر من (1,250) كيلو جرامًا من المواد الغذائية الصالحة المتروكة نتيجة لهروب العمالة المخالفة، كما تم ضبط (5) من العمالة المخالفة يمارسون عملية البيع في السوق.

وتم أثناء الجولات مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري والذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.