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مفتي المملكة: تصريح الحج من تعظيم شعائر الله

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أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الارتباط الوثيق بين الرخص الشرعية والأنظمة التي يجب مراعاتها من قبل حملات الحجاج، لتيسير شعائر الحج.

وأوضح مفتي المملكة في كلمته خلال أعمال ندوة الحج الكبرى، اليوم في مكة المكرمة، التي ألقاها نيابة عنه أمين عام هيئة كبار العلماء الشيخ فهد الماجد، أن مراعاة الحجاج للأنظمة تعد تعظيما لشعائر الله، مؤكدا أهمية الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لأداء فريضة الحج.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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