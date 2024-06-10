مفتي المملكة: تصريح الحج من تعظيم شعائر الله

وأوضح مفتي المملكة في كلمته خلال أعمال ندوة الحج الكبرى، اليوم في مكة المكرمة، التي ألقاها نيابة عنه أمين عام هيئة كبار العلماء الشيخ فهد الماجد، أن مراعاة الحجاج للأنظمة تعد تعظيما لشعائر الله، مؤكدا أهمية الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لأداء فريضة الحج.
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