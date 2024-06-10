مفتي المملكة: تصريح الحج من تعظيم شعائر الله

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الارتباط الوثيق بين الرخص الشرعية والأنظمة التي يجب مراعاتها من قبل حملات الحجاج، لتيسير شعائر الحج.

وأوضح مفتي المملكة في كلمته خلال أعمال ندوة الحج الكبرى، اليوم في مكة المكرمة، التي ألقاها نيابة عنه أمين عام هيئة كبار العلماء الشيخ فهد الماجد، أن مراعاة الحجاج للأنظمة تعد تعظيما لشعائر الله، مؤكدا أهمية الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لأداء فريضة الحج.