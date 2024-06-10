جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة 17 من طالباتها المتميزات

وأعربت رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، في كلمة لها بهذه المناسبة، عن امتنانها وتثمينها لتشريف الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، لحفل التميُّز في الجامعة، ودعمها غير المحدود للحراك التنموي وتمكين المرأة السعودية، مهدية لسموها الإنجاز النوعي بحصول جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على جائزة الجامعة "الأكثر تطورًا في منطقة الدول العربية" خلال الأعوام الخمسة الماضية في تصنيف QS للجامعات العالمية.
وقالت: "إن الجامعة، اليوم، تراهن بكفاءة خريجاتها من حملة شهادات الماجستير، والدبلوم العالي، والبكالوريوس، والدبلوم من كلياتها ومعاهدها المختلفة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة"، مؤكدةً تعهد الجامعة والتزامها بالعمل لتقديم المزيد من الجهود النوعية لتعزيز أدوار المرأة الريادية وتطوير المنظومة التعليمية وبناء مواطنات عالميات منافسات.
وشمل حفل التميُّز الاحتفاء بنحو (418) خرّيجة، متضمنًا سلسلة من الفقرات المتنوعة، بين كلمة قدَّمتها عميدة القبول والتسجيل، الدكتورة غادة العماني، ومسيرة لأعضاء هيئة التدريس، وأخرى للخريجات، وصولًا إلى أداء قسَم خرّيجات الكليات الصحية، وتكريم الطالبة المثالية على مستوى الجامعة، إضافة إلى تكريم الخرّيجات المتميِّزات.
وكانت جامعة الأميرة نورة قد بدأت مطلع الأسبوع الماضي سلسلة من حفلات التخرّج التي بلغت (22) حفلًا، نظَّمتها كليات الجامعة، ومعهد اللُّغة العربية للناطقات بغيرها؛ للاحتفاء بتخريج أكثر من (6000) خرّيجة. ويأتي حفل التميُّز متوائمًا مع أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، الرامية إلى إبراز الدور الحضاري للمرأة، وتعزيز الممكّنات التي تدعم التميُّز والاستدامة، كما يعكس عناية الجامعة بمنسوباتها، وتقديرها لمنجزاتهن، إلى جانب حرصها على تعزيز روح المنافسة، وتحفيز الطالبات للسعي إلى التميُّز في مسيرتهنّ الجامعية.
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