بالفيديو.. "باحث" يوضح طريقة علاج السكري بالخلايا الجذعية

صحيفة الخليج 365: أوضح الدكتور، فيصل الزهراني باحث في مجال الخلايا الجذعية، فكرة علاج السكري بالخلايا الجذعية.

وقال خلال مداخلة مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: " تكون الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة كما وصف القرآن الكريم، وذكر أحد علماء الأجنة أن هذا أول وصف لتكون الإنسان".

وتابع:" العلماء منذ ذلك الزمن وحتى الوقت الحاضر يريدون أن يتعرفوا كيف تتحول هذه الخلية وتتكون بشكل معقد "الإنسان".

وأضاف:" من ضمن الأشياء التي توصل إليها العلماء في السنوات الأخيرة كيف تتحول هذه الخلية الجذعية البسيطة إلى خلية بنكرياسية منتجة للإنسولين وتعالج السكري" .