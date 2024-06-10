بالفيديو.. "المواصفات" تحسم الجدل حول خطورة تعبئة خزان الوقود بالكامل واحتمالية انفجاره بسبب ارتفاع درجات الحرارة

صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب، حقيقة التحذير من تعبئة السيارة بالبنزين بشكل كامل خلال الصيف خوفاً من تعرضها للانفجار.

وأكد الذياب أن ما يتم تداوله حول هذا الأمر غير صحيح، وغير حقيقي، ومهما ارتفعت درجات الحرارة فالخزان آمن لوجود مواصفة قياسية يتم تطبيقها على الخزان.

وقال الذياب خلال برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية:" لدينا مواصفة قياسية سعودية خليجية، تنص على أن يكون خزان الوقود مصمم بأن يكون فيه حيز فارغ بنسبة 2.5% من إجمالي مساحة الخزان".

وأضاف :"يعني فعلياً إذا تمت تعبئة الخزان بالنزين من المحطة، لن تستطيع أن تقوم بتعبئته بالكامل، لأن هناك مساحة احتياطية فارغة".

وأشار إلى أن هذه المساحة تسمح للأبخرة أو الضغط بالتسرب، كما أن هناك صمامات تتخلص من الأبخرة والضغط في الخزان، وتساهم في تحمل درجات الحرارة العالية داخل الخزان".