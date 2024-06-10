أول تعليق من السفيرة العراقية في الرياض على التصريحات المنسوبة إليها بشأن الحجاج العراقيين المحتجزين

صحيفة الخليج 365: نفت السفيرة العراقية في الرياض، صفية السهيل صحة التصريحات المنسوبة إليها حول قضية حجاج عراقيين محتجزين في المملكة.

وقالت خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على منصة إكس: تداولت بعض وسائل الإعلام تصريحات نُسبت إلينا بشأن موضوع الحجاج العراقيين المحتجزين في المملكة العربية السعودية. نود أن نشير إلى أننا لم ندلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية بخصوص هذا الموضوع.

وتابعت، نؤكد متابعتنا الحثيثة لموضوع العراقيين المحتجزين بالتنسيق مع القنصلية العراقية في جدة ووزارة الخارحية العراقية.

وأضافت، نستغرب الترويج لهذه الأخبار غير الصحيحة بعد أيام قليلة من نشر صورة مفبركة عن علم جمهورية العراق الذي يرفع في سفارتنا بالرياض، في استهداف واضح وغير مبرر. لذا، نأمل توخي الدقة والحذر عند تداول أي معلومات تحاول تضليل الرأي العام.