ربط رقمي ومباشر لحوكمة إجراءات التنفيذ القضائية

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وتهدف الاتفاقيتان إلى الربط الرقمي مع منصة «تنفيذ» الإدارية لحوكمة إجراءات التنفيذ لدى محكمة التنفيذ الإدارية، كما تأتي امتدادا للعديد من الاتفاقيات التي وقعها ديوان المظالم مع جهات حكومية أخرى، تنفيذا لقرار مجلس القضاء الإداري، بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ للجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع منصة «تنفيذ» الإدارية.
جهود ديوان المظالم:
- التكامل الرقمي مع كافة الجهات.
- تيسير الإجراءات القضائية.
- رفع جودتها في إنفاذ الحقوق.
- تحقيق الحوكمة في طلبات التنفيذ.
- بناء شراكات نوعية فعالة.
- التنفيذ بضمانة قضائية فاعلة.
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