500 عالم يبحثون تطوير الخطط التشغيلية لتناسب التنوع المذهبي للحجاج

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واستهل الربيعة أعمال الندوة بكلمة ترحيبية، أثنى خلالها على هذا الحضور الحميم الذي يتجدد كل عام؛ من خلال إقامة ندوة الحج الكبرى بشكل سنوي؛ التي تحمل على عاتقها إبراز الدور الثقافي والحضاري للمملكة في خدمة الحج والحجيج.
وتحدث حول مشاركة الوزراء، والعلماء ومفكري العالم الإسلامي، في أعمال الندوة واستهدافها بهدف توحيد الجهود وتجويدها في توعية الحجاج بأوجه التيسير في أداء شعيرة الحج، إضافة إلى تطوير الخطط التشغيلية بما يتناسب مع التنوع الفقهي والمذهبي للحجاج.
إثر ذلك جرى تقديم عرض عن أنشطة الندوة لهيئة كبار العلماء؛ بعدها ألقيت كلمة المفتي العام التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد، أوضح فيها أن هذه الندوة المباركة تناولت خلال مسيرتها موضوعات مهمة بشؤون الحج وشؤون الأمة، وفي هذه السنة يسعدنا في هيئة كبار العلماء أن نتعاون في تنفيذ هذه الندوة التي أخذت هذه العنوان «مراعاة الرخص الشرعية بالتقيد في الأنظمة الشرعية في شعيرة الحج».
ندوة الحج الكبرى تستهدف:
- توحيد الجهود وتجويدها في توعية الحجاج بأوجه التيسير في أداء شعيرة الحج.
- تطوير الخطط التشغيلية بما يتناسب مع التنوع الفقهي والمذهبي للحجاج.
- ترسيخ مبدأ الحوار الفكري الهادئ لقضايا الأمة الإسلامية في موسم الحج.
- التواصل العلمي البناء مع المؤسسات والمحافل العلمية والباحثين المتخصصين في معظم دول العالم.
- تحقيق المزيد من التكامل والتآخي والتعارف بين أبناء الأمة الإسلامية.
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