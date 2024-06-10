شكرا لقرائتكم خبر 500 عالم يبحثون تطوير الخطط التشغيلية لتناسب التنوع المذهبي للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ انطلقت أمس بمكة المكرمة أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ48 تحت عنوان «مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج»؛ وسط حضور ومشاركة 500 عالم من المملكة والعالم الإسلامي.

واستهل الربيعة أعمال الندوة بكلمة ترحيبية، أثنى خلالها على هذا الحضور الحميم الذي يتجدد كل عام؛ من خلال إقامة ندوة الحج الكبرى بشكل سنوي؛ التي تحمل على عاتقها إبراز الدور الثقافي والحضاري للمملكة في خدمة الحج والحجيج.

وتحدث حول مشاركة الوزراء، والعلماء ومفكري العالم الإسلامي، في أعمال الندوة واستهدافها بهدف توحيد الجهود وتجويدها في توعية الحجاج بأوجه التيسير في أداء شعيرة الحج، إضافة إلى تطوير الخطط التشغيلية بما يتناسب مع التنوع الفقهي والمذهبي للحجاج.

إثر ذلك جرى تقديم عرض عن أنشطة الندوة لهيئة كبار العلماء؛ بعدها ألقيت كلمة المفتي العام التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد، أوضح فيها أن هذه الندوة المباركة تناولت خلال مسيرتها موضوعات مهمة بشؤون الحج وشؤون الأمة، وفي هذه السنة يسعدنا في هيئة كبار العلماء أن نتعاون في تنفيذ هذه الندوة التي أخذت هذه العنوان «مراعاة الرخص الشرعية بالتقيد في الأنظمة الشرعية في شعيرة الحج».

ندوة الحج الكبرى تستهدف: