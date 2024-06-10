تطوير طريق الملك فهد إلى بوابة المطار بالدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأول، مع الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد الحسني، خطة تصميم وتطوير طريق الملك فهد بالدمام، من تقاطع طريق أبو حدرية إلى بوابة المطار بالدمام، وتحديدا من مدخل مدينة الدمام للقادم من مطار الملك فهد الدولي، بطول 25 كلم. وأوضح أن الخطة تشمل أعمال تأهيل الطريق الشمالي، وإزالة الكثبان الرملية (طريق صفوى المؤدي للمطار)، وكذلك أعمال تشجير الطريق الشمالي (طريق صفوى المطار)، والطريق الجنوبي (طريق الدمام المطار) المتضمن مخارج المحاور الدائرية (الكباري)، إضافة إلى طرح إمكان الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا لري المزروعات.

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