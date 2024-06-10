شكرا لقرائتكم خبر منصة لتمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن»، ماجد الحقيل، تطبيق منصة «جود الإسكان» الذي يهدف إلى تطوير الخدمات التي تقدمها مؤسسة «سكن» للمستفيدين، وتسهيل عملية المساهمات المجتمعية في القطاع السكني، وإيصال الدعم للمستحقين. وأكد أن التطبيق الالكتروني لمنصة «جود الإسكان»، يأتي ضمن الجهود لتمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن، وتسهيل المساهمة والعطاء السكني، وذلك ضمن سلسلة من الجهود التي شهدها قطاع الإسكان لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز عمليات التحول الرقمي في القطاع بالاعتماد على أفضل التقنيات والأنظمة الحديثة بما يخدم هدف برنامج الإسكان - أحد برامج الرؤية - بالوصول إلى نسبة 70% لتملك المساكن بحلول 2030. جود الإسكان منذ التأسيس توفير المسكن لـ22 ألف أسرة.

137 ألف مستفيد من الخدمات.

6 ملايين متبرع.

350 جمعية شريكة.

تسهيل مساهمات العطاء السكني.

كانت هذه تفاصيل خبر منصة لتمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.