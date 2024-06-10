خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاج من غزة استثنائيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة تحت عنوان:

«مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة»، لأداء مناسك الحج هذا العام بشكل استثنائي، ليصل إجمالي المستضافين من دولة فسلطين إلى 2000 حاج، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذه اللفتة الملكية التي تجسد حرصهما الدائم وعنايتهما المستمرة بالشعب الفلسطيني الشقيق، وتترجم الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادة المملكة للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة.

وأكد أن هذه الاستضافة الاستثنائية تعد بلسما وتخفيفا لما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وليست هذه اللفتة الإنسانية بغريبة على المملكة للوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي، استعدت لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والمصابين في فلسطين، وإعداد خطة لذلك خلال عدد من اللجان التي مهمتها العناية بضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسهولة.

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