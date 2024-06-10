شكرا لقرائتكم خبر توزيع 1200 مظلة شمسية في جبل الرحمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تأتي هذه المبادرة في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة، التي تؤكد أهمية الحرص على سلامة وصحة ضيوف الرحمن، وحمايتهم من أشعة الشمس، ولا سيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة من ارتفاع في درجات الحرارة.
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