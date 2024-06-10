توزيع 1200 مظلة شمسية في جبل الرحمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة «ظل ووقاية» لخدمة ضيوف الرحمن، والتي انطلقت أمس الأول وتستمر 3 أيام بجبل الرحمة في مشعر عرفات بالعاصمة المقدسة، وتستهدف توزيع 1200 مظلة شمسية و2400 عبوة ماء على ضيوف الرحمن بمنطقة مكة المكرمة. شارك في تنفيذ المبادرة فريق من منسوبي الفرع المكلفين بخطة الحج، ومجموعة من المتطوعين عبر منصة العمل التطوعي. تأتي هذه المبادرة في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة، التي تؤكد أهمية الحرص على سلامة وصحة ضيوف الرحمن، وحمايتهم من أشعة الشمس، ولا سيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة من ارتفاع في درجات الحرارة.

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