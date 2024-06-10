كثافة في أعمال تفويج الحجاج من ميقات ذي الحليفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة كثافة في أعمال تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط منظومة من الخدمات الميدانية التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للعناية بالحاج، ومواكبة تصعيدهم إلى مكة المكرمة. وتم رصد توافد ضيوف الرحمن إلى الميقات أمس، وسط جهود مكثفة تبذلها هيئة تطوير المدينة المنورة الجهة المشرفة على الجامع، خلال استكمال مراحل إعادة تأهيله وتطوير المرافق والخدمات التابعة للجامع، وتوفير خدمات التوعية والإرشاد بلغات عدة، وتوفير المصاحف داخل المسجد، وكراسي متحركة لخدمة كبار السن وللأشخاص ذوي الإعاقة، ومصادر سقيا المياه، ونقاط الوضوء، وخدمات النظافة، وإرشاد التائهين إلى مواقع الحافلات، إلى جانب الخدمات الأمنية التي تقدم على مدار الساعة، لمتابعة انسيابية وصول الحافلات للميقات، ووقوفها في الأماكن المخصصة بجوار المسجد بشكل منتظم، ومغادرتها باتجاه طريق الهجرة السريع إلى مكة المكرمة.

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