طواقم طبية افتراضية تعمل على مدار الساعة بالحج

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وأكدت أن المستشفى على أتم الاستعداد لتوفير طواقم طبية متخصصة، تعمل على مدار الساعة في مسارات عدة أساسية للخدمات، تشمل خدمات متنوعة: تطبيب السكتات الدماغية عن بُعد، والعناية الحرجة عن بُعد، ومراقبة مرضى القلب عن بُعد باستخدام أجهزة مراقبة يرتديها المريض، وكتابة تقارير الأشعة عن بُعد، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم الاستشارات التخصصية للمنشآت الصحية، إضافة إلى خدمات الفريق الافتراضي للمساندة الطبية في الطوارئ والكوارث.
وأضافت «الصحة»، بأن المستشفى يُقدم دعما ومساندة لجميع المستشفيات والمراكز الصحية المرتبطة به في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك في مطار الملك خالد الدولي في جدة، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها خلال الرقم الموحد 937، أو تطبيق صحتي.
وأشارت إلى أن التقنيات الحديثة التي يستخدمها المستشفى في خدمة ضيوف الرحمن، أثبتت كفاءتها وفعاليتها في سرعة التدخل الطبي ودقة تشخيص الأمراض، مما يتيح اتخاذ القرار الطبي السليم في الوقت المناسب، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة بكفاءة وفعالية.
مسارات أساسية للخدمات
- تطبيب السكتات الدماغية عن بعد.
- العناية الحرجة عن بعد.
- مراقبة مرضى القلب عن بعد.
- كتابة تقارير الأشعة.
- الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
- الاستشارات التخصصية للمنشآت الصحية.
- خدمات الفريق الافتراضي للمساندة الطبية.
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