شكرا لقرائتكم خبر مبادرة جديدة للحد من الهدر الغذائي بين الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعدت مؤسسة حفظ النعمة الأهلية خطة شاملة لقطاع حفظ النعمة والحد من الهدر خلال موسم الحج، بهدف تعزيز التوعية بحفظ النعم والحد من الهدر الغذائي بين الحجاج، وتوفير سبل الاستفادة من الفائض عبر الجمعيات، وذلك ضمن الجهود المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية لتسخير جميع الإمكانات، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

وأطلقت المؤسسة خطتها الإعلامية المواكبة لأعمال الحج تحت وسم «حجك نعمة»، تضم كثيرا من الرسائل التوعوية لطرق التعامل مع النعم والحد من الهدر، وضرورة المحافظة على البيئة بإعادة تدوير البلاستيك والورق والألومينيوم»، والاستفادة من فائض النعم بمختلف الوسائل الإعلامية، وفي أماكن وجود الحجاج والزوار بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

تشمل خطة المؤسسة التشغيلية حفظ وتوفير أكثر من مليوني وجبة، والاستفادة من الفائض الغذائي، وذلك بالتعاون مع جمعيات حفظ النعمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تقديم برامج ورسائل توعوية بلغات عدة، حول سلامة الأغذية وطرق التعامل مع الفائض منها، بالتعاون مع الجمعيات ومقدمي خدمات الحج والعمرة والمطاعم والفنادق في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، لضمان تقديم وجبات سليمة وآمنة للحجاج والزوار والعاملين في موسم الحج.

وتوقع أمين عام المؤسسة المهندس عبدالله عبدالرحمن سعيد، أن يتم تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول بين الحجاج وزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة، لجعل موسم الحج موسما للخير والبركة وتحقيق الاستدامة. `

أهداف المبادرة