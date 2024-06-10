مبادرة جديدة للحد من الهدر الغذائي بين الحجاج

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وأطلقت المؤسسة خطتها الإعلامية المواكبة لأعمال الحج تحت وسم «حجك نعمة»، تضم كثيرا من الرسائل التوعوية لطرق التعامل مع النعم والحد من الهدر، وضرورة المحافظة على البيئة بإعادة تدوير البلاستيك والورق والألومينيوم»، والاستفادة من فائض النعم بمختلف الوسائل الإعلامية، وفي أماكن وجود الحجاج والزوار بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
تشمل خطة المؤسسة التشغيلية حفظ وتوفير أكثر من مليوني وجبة، والاستفادة من الفائض الغذائي، وذلك بالتعاون مع جمعيات حفظ النعمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تقديم برامج ورسائل توعوية بلغات عدة، حول سلامة الأغذية وطرق التعامل مع الفائض منها، بالتعاون مع الجمعيات ومقدمي خدمات الحج والعمرة والمطاعم والفنادق في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، لضمان تقديم وجبات سليمة وآمنة للحجاج والزوار والعاملين في موسم الحج.
وتوقع أمين عام المؤسسة المهندس عبدالله عبدالرحمن سعيد، أن يتم تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول بين الحجاج وزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة، لجعل موسم الحج موسما للخير والبركة وتحقيق الاستدامة. `
أهداف المبادرة
- تعزيز التوعية بحفظ النعم.
- الحد من الهدر الغذائي بين الحجاج.
- توفير سبل الاستفادة من الفائض.
- تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
- إعادة تدوير البلاستيك والورق والألمنيوم.
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