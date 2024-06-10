سيارة رصد آلي لمتابعة حافلات الحج للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة العامة للنقل سيارة الرصد الآلي، وللمرة الأولى، في موسم الحج هذا العام، بهدف متابعة جميع وسائل النقل المستخدمة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وقياس معدلات امتثال هذه الوسائل للأنظمة والاشتراطات، ومعايير الكفاءة والجودة.

إذ تعمل سيارة الرصد الآلي، والتي تم توفيرها بجهود وطنية متكاملة، أثناء رصدها المركبات باستخدام كاميرات المراقبة المتحركة، على تحديد نوع المركبة المستخدمة وبياناتها بدقة تصل إلى 99%، ويشمل ذلك حافلات نقل الحجاج، وسيارات الأجرة والشاحنات خلال موسم الحج، وذلك لضمان تقديم خدمات النقل لضيوف الرحمن بشكل آمن وموثوق.

كما سيسهم استخدام سيارة الرصد الآلي في زيادة معدل الامتثال في الخدمات والأنشطة، ورفع جودة وكفاءة العمليات الرقابية وتطورها.

من جهة أخرى، أجرت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الثاني من ذي الحجة 10 آلاف عملية فحص رقابية، لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج هذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ورصدت الهيئة خلال حملاتها أكثر من ألف مخالفة محررة، وأكثر من 140 مخالفة رصد آلي، وبمعدل امتثال بلغ 93%.

وتنوعت هذه المخالفات طبقا لحالة المخالفة، كتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم الالتزام السائق بالزي المعتمد للهيئة، إضافة إلى عدم وجود وثيقة نقل للبضائع.

عمليات الفحص الرقابية