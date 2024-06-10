تدشين أول برنامج فحص مبكر لسكري الأطفال

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وأوضحت الدكتورة ريم آل خليفة أن البرنامج يهدف إلى الكشف المبكر عن مرض السكري من النوع الأول في مراحله المبكرة قبل ظهور الأعراض السريرية بسنوات من خلال أخذ عينة دم عن طريق وخز الأصبع للكشف عن وجود الأجسام المضادة للبنكرياس والعلامات الجينية للأطفال من الفئة العمرية 2 إلى 18 عاما الذين لديهم قريب من الدرجة الأولى يعاني من مرض السكري من النوع الأول، مشيرة إلى أن الكشف المبكر يساعد في الحد من الأعراض الخطيرة لهذا المرض وتقليل التنويم في المستشفى بسبب الحموضة الكيتونية، كما أن البرنامج سيساعد في تحسين المعدل التراكمي على المدى الطويل وفرص رعاية السكري.
من جانبه، أشار مدير المركز استشاري الغدد الصم والسكري للكبار الدكتور محمد مجممي إلى أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المستمرة للتصدي لمرض السكري، الذي يعد من بين أكثر الأمراض شيوعا عالميا، حيث تصل الإصابات به إلى مستويات مقلقة في العالم العربي.
السكري النوع الأول:
- النوع الأول والنوع الثاني هما الأكثر شيوعا.
- النوع الأول يصيب الأشخاص في أي عمر.
- عادة ما يصاب به فئة الأطفال أو الشباب.
- لا يوجد حاليا علاج أو إجراء وقائي فعال.
- العلاج بالأنسولين يعد ضروريا لحياة المصابين.
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