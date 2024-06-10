تدشين أول برنامج فحص مبكر لسكري الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المركز الجامعي للسكري في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود برنامج «الفحص المبكر لمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال»، الذي يعد الأول عربيا، تحت إشراف فريق طبي بحثي من استشاريي الغدد الصماء والسكري بقيادة الدكتورة ريم آل خليفة، والدكتورة إيمان القاضي، والدكتور يزيد الرثيع، وفريق المركز الجامعي للسكري في المدينة الطبية الجامعية.

وأوضحت الدكتورة ريم آل خليفة أن البرنامج يهدف إلى الكشف المبكر عن مرض السكري من النوع الأول في مراحله المبكرة قبل ظهور الأعراض السريرية بسنوات من خلال أخذ عينة دم عن طريق وخز الأصبع للكشف عن وجود الأجسام المضادة للبنكرياس والعلامات الجينية للأطفال من الفئة العمرية 2 إلى 18 عاما الذين لديهم قريب من الدرجة الأولى يعاني من مرض السكري من النوع الأول، مشيرة إلى أن الكشف المبكر يساعد في الحد من الأعراض الخطيرة لهذا المرض وتقليل التنويم في المستشفى بسبب الحموضة الكيتونية، كما أن البرنامج سيساعد في تحسين المعدل التراكمي على المدى الطويل وفرص رعاية السكري.

من جانبه، أشار مدير المركز استشاري الغدد الصم والسكري للكبار الدكتور محمد مجممي إلى أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المستمرة للتصدي لمرض السكري، الذي يعد من بين أكثر الأمراض شيوعا عالميا، حيث تصل الإصابات به إلى مستويات مقلقة في العالم العربي.

السكري النوع الأول: