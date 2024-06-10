المملكة تعرض مبادراتها لتعزيز استدامة البيئات البحرية بكوستاريكا

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وضم الوفد السعودي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان وفريق من المركز، وأعضاء من المركز الوطني للالتزام البيئي، ومن وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحدث الذي حضره قادة الجهات الحكومية والمجتمعات المدنية والعلمية، والقطاع الخاص، وغيرهم من الفاعلين ذوي العلاقة من جميع أنحاء العالم.
واستعرض الوفد السعودي عددا من المبادرات الوطنية في المعرض المصاحب لهذه الفعالية تحت عنوان» السعودية الزرقاء» «Blue Saudi”، التي تم إطلاقها لدعم استدامة المحيطات مثل برنامج تقييم حالة الموائل البيئية في البحر الأحمر والخليج العربي وإعادة تأهيل المتضرر منها ، وحصر التنوع الأحيائي الفريد لأهميته في التنمية اجتماعية واقتصادية.
ويهدف الحدث إلى تبادل الخبرات المتعلقة بحوكمة المحيطات وسلامتها، واتخاذ إجراءات لمعالجة التحديات التي تواجهها المحيطات، ومناقشة مواضيع تتعلق بالأجندة العالمية للمحيطات مثل الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في المحافظة والاستخدام المستدام للمحيطات والبحار ومواردها البحرية.
من المبادرات البيئية الوطنية:
- زراعة 31 مليون شجرة مانجروف.
- استهداف زراعة 200 مليون شجرة مانجروف بحلول عام 2030.
- مكافحة التلوث البلاستيكي على المستوى الوطني.
- ممكنات تشريعية وتنظيمية وتخطيط شامل لإدارة النفايات.
- إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات.
- وضع مخطط شامل لإدارة النفايات في المملكة يشمل:
- معالجة التلوث البلاستيكي.
- تطوير إطار مؤسسي وتشريعي لقطاع إدارة النفايات.
- أنشطة توعوية لتغيير السلوكيات الفردية والمجتمعية.
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