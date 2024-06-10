«هجان» يعود لدور السينما السعودية مجددا

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«هجان» فيلم روائي طويل من إنتاج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وإخراج أبوبكر شوقي، محققا حتى الآن أكثر من 10 جوائز سينمائية في مهرجانات محلية وعالمية.
وأوضح رئيس السينما والفنون الأدائية في «إثراء» ماجد سمان، أن فيلم «هجان» سيكون متاحا للجمهور السعودي مرة ثانية، خاصة بعد الجولة السينمائية العالمية للفيلم، التي حاز خلالها على عدد من الجوائز والإشادة النقدية، والذي يروي قصة من عمق الثقافة المحليّة، بما ينسجم مع سعي المركز الدائم لإنتاج أعمال سينمائية بجودة عالمية وقصص فريدة من نوعها.
ويحكي الفيلم قصة صبي يتيم تربطه علاقة خاصة مع ناقته، حيث يعيش الفتى «مطر» في صحراء المملكة الشاسعة الممتدة، إلى أن تحدث مأساة تؤدي إلى تغيير حياته بالكامل، وبعدها يخوض الفتى «مطر» سباق الهجن ليحافظ على ناقته «حفيرة»، وقد تم تصوير الفيلم في صحراء تبوك، وجاء العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2023م.
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