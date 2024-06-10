برامج إثرائية للموهوبين بالإجازة الصيفية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع بدء الإجازه الصيفية، تعتزم وزارة التعليم بالتعاون مع أكاديمية الصندوق الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، تقديم البرنامج التدريبي الإثرائي (أساسيات المالية). ويستهدف الطلبة والطالبات الموهوبين من المرحلة الثانوية (الصف ثاني/ ثالث ثانوي). وتطلق الإدارة العامة للتعليم هذا البرنامج حرصا على طلابها الموهوبين في تقديم البرامج الإثرائية التدريبية الصيفية.



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