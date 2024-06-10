شكرا لقرائتكم خبر أفلام البحر الأحمر الوثائقية تجذب عشاق السينما في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظيت فعاليات «أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية» التي ينظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي وفن جميل، بإقبال كبير من الزوار، عبر سلسلة من العروض الوثائقية المميزة، وذلك في حي جميل بمدينة جدة.

وتنوعت العروض الوثائقية بين الأفلام التي تعالج قصصا شخصية، وتلك التي تسلط الضوء على قضايا ثقافية وتاريخية، ما أثار اهتمام الجمهور وإثراء تجربتهم السينمائية.

وتخلل الفعاليات جلسات حوارية مع مخرجين سينمائيين، إلى جانب ورشة عن التصوير السينمائي الوثائقي وأساليبه، وورشة عن الأفلام الوثائقية وتصنيفها.