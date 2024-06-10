أفلام البحر الأحمر الوثائقية تجذب عشاق السينما في جدة

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وتنوعت العروض الوثائقية بين الأفلام التي تعالج قصصا شخصية، وتلك التي تسلط الضوء على قضايا ثقافية وتاريخية، ما أثار اهتمام الجمهور وإثراء تجربتهم السينمائية.
وتخلل الفعاليات جلسات حوارية مع مخرجين سينمائيين، إلى جانب ورشة عن التصوير السينمائي الوثائقي وأساليبه، وورشة عن الأفلام الوثائقية وتصنيفها.
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