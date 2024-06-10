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أفلام البحر الأحمر الوثائقية تجذب عشاق السينما في جدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - حظيت فعاليات «أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية» التي ينظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي وفن جميل، بإقبال كبير من الزوار، عبر سلسلة من العروض الوثائقية المميزة، وذلك في حي جميل بمدينة جدة.

وتنوعت العروض الوثائقية بين الأفلام التي تعالج قصصا شخصية، وتلك التي تسلط الضوء على قضايا ثقافية وتاريخية، ما أثار اهتمام الجمهور وإثراء تجربتهم السينمائية.

وتخلل الفعاليات جلسات حوارية مع مخرجين سينمائيين، إلى جانب ورشة عن التصوير السينمائي الوثائقي وأساليبه، وورشة عن الأفلام الوثائقية وتصنيفها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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