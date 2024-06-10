شكرا لقرائتكم خبر المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 5 جوائز عالمية في الأولمبياد الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم، خمس جوائز عالمية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء APhO 2024 في نسخته 24، والذي نظمته دولة ماليزيا في مدينة كامبار، بمشاركة 208 طلاب يمثلون 27 دولة، خلال الفترة من 3 إلى 10 يونيو 2024.

وحصد المنتخب السعودي للفيزياء، الذي ضم 8 طلاب، ميدالية برونزية، وأربع شهادات تقدير، حيث فاز الطالب مازن الشخص من إدارة تعليم الأحساء بالميدالية البرونزية، فيما حقق شهادات التقدير كل من: الطالب وسام آل قنبر من إدارة تعليم الشرقية، والطالب أحمد عريف من إدارة تعليم جدة، والطالب عبدالملك عالم من إدارة تعليم جدة، والطالب أحمد فضل الله من إدارة تعليم مكة المكرمة.

وباركت أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع للطلاب الفائزين هذه الجوائز، مؤكدة فخرها بالموهوبين السعوديين الذين عملوا واجتهدوا، لتحقيق هذه النتائج المشرفة، والإنجازات الباهرة، بدعم من أسرهم ومدارسهم ومعلميهم.

وقالت الهزاع «إن المملكة اتخذت خطوات استراتيجية في ترسيخ وتكريس منظومتها في رعاية الموهبة والإبداع، ورسم ملامح مجتمع المعرفة والابتكار، وإعلاء قيم التنافسية لتعزيز ريادتها، وهو ما تظهر فيما يحققه الموهوبون السعوديون في المحافل والمسابقات الدولية من جوائز عالمية، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة».

المشاركة في الأولمبياد الآسيوي: