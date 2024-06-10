المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 5 جوائز عالمية في الأولمبياد الآسيوي

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وحصد المنتخب السعودي للفيزياء، الذي ضم 8 طلاب، ميدالية برونزية، وأربع شهادات تقدير، حيث فاز الطالب مازن الشخص من إدارة تعليم الأحساء بالميدالية البرونزية، فيما حقق شهادات التقدير كل من: الطالب وسام آل قنبر من إدارة تعليم الشرقية، والطالب أحمد عريف من إدارة تعليم جدة، والطالب عبدالملك عالم من إدارة تعليم جدة، والطالب أحمد فضل الله من إدارة تعليم مكة المكرمة.
وباركت أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع للطلاب الفائزين هذه الجوائز، مؤكدة فخرها بالموهوبين السعوديين الذين عملوا واجتهدوا، لتحقيق هذه النتائج المشرفة، والإنجازات الباهرة، بدعم من أسرهم ومدارسهم ومعلميهم.
وقالت الهزاع «إن المملكة اتخذت خطوات استراتيجية في ترسيخ وتكريس منظومتها في رعاية الموهبة والإبداع، ورسم ملامح مجتمع المعرفة والابتكار، وإعلاء قيم التنافسية لتعزيز ريادتها، وهو ما تظهر فيما يحققه الموهوبون السعوديون في المحافل والمسابقات الدولية من جوائز عالمية، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة».
المشاركة في الأولمبياد الآسيوي:
- رفعت رصيد المملكة من الجوائز في الأولمبياد إلى 16 جائزة.
- حقق المنتخب السعودي 11 جائزة خلال مشاركاته السابقة شملت:
- ميداليتين.
- 9 شهادات تقدير.
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