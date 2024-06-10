ترخيص تعليم عال للجامعة السعودية الالكترونية

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ونوه رئيس الجامعة الدكتور محمد مرضي، إلى أن ما يحظى به التعليم الجامعي من دعم واهتمام سخي متواصل من قبل القيادة الحكيمة التي دائما تؤكد على تسخير كل الإمكانيات من أجل النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته والوصول للتفوق والمنافسة عالميا، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل المتابعة الذي يحظى به قطاع التعليم الجامعي من وزير التعليم، في كل ما يخدم أهداف الجامعة وخططها الاستراتيجية، لمواصلة الإبداع والتميز في كل المجالات.
وأكد أن ذلك جاء تتويجا للجهود التي تقوم بها الجامعة وسعيها في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، من خلال تطبيق الضوابط والمعايير المنظمة لجميع أعمال الجامعة، وفق أعلى معايير الجودة، مضيفا أن حصول الجامعة على رخصة تعليم الكتروني عال، يأتي ضمن مستهدفات الجامعة لتقديم خدمات تعليمية ذات جودة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في التعليم الالكتروني.
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