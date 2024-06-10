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وزير الخارجية يناقش تطورات الأوضاع الإقليمية مع نظيره الروسي

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واس- نيجني نوفغورود 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش مشاركة المملكة، كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه في شتى المجالات، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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