شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الفنزويلي يبحثان أوجه التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية إيبان إدواردو خيل بينتو.

وذلك على هامش مشاركة المملكة كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس بمدينة نيجني نوفغورود الروسية. القضايا الإقليمية وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.