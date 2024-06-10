وأوضح مدير الأمن العام في الجلسة الحوارية خلال ندوة الحج الكبرى لمناقشة أهمية التقيّد بالتوجيهات والأنظمة لتحقيق حج آمن، أوضح أن البعد الإنساني أحد مفاصل الخطط الأمنية التي يمارسها رجل الأمن بشكل لحظي وبتلقائية منذ دخول الحجاج من منافذ المملكة حتى رحيلهم بسلام.
وأشار الفريق البسامي إلى استخدام تقنيات جديدة سُخرت لخدمة ضيوف الرحمن في أماكن متفرقة في مكة، منها قياس كثافة ضيوف الرحمن في منشأة الجمرات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: جاهزون لردع من يمس أمن الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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