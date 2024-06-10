الأمن العام: جاهزون لردع من يمس أمن الحج

أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج، الفريق محمد البسامي، أن قوات أمن الحج جاهزة لردع ومنع كل ما يمكن أن يؤثر في سلامة الحجاج.

وأوضح مدير الأمن العام في الجلسة الحوارية خلال ندوة الحج الكبرى لمناقشة أهمية التقيّد بالتوجيهات والأنظمة لتحقيق حج آمن، أوضح أن البعد الإنساني أحد مفاصل الخطط الأمنية التي يمارسها رجل الأمن بشكل لحظي وبتلقائية منذ دخول الحجاج من منافذ المملكة حتى رحيلهم بسلام.

وأشار الفريق البسامي إلى استخدام تقنيات جديدة سُخرت لخدمة ضيوف الرحمن في أماكن متفرقة في مكة، منها قياس كثافة ضيوف الرحمن في منشأة الجمرات.