2375 م3 مخلفات بناء

رفعت أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش خلال شهر مايو الماضي، 2375 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية قامت بإزالة ورفع 11 سيارة تالفة، وتسوير 270 مترًا من المباني تحت الإنشاء، ورفع 508 حواجز خرسانية، وإصلاح 586 عمود إنارة.
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