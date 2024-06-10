عرض عسكري يعزز أمن الحج

بحضور وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، نفذت القوات الأمنية المشاركة في تأمين الحج مساء اليوم الاثنين عرضاً عسكرياً، للوقوف على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ الخطط الأمنية على أكمل وجه وفق منظومة عمل متكاملة.

واشتمل العرض العسكري على كتل الهرولة والآليات الحديثة المشاركة في مهمة الحج، وسط تنسيق وتفاعل بين الجهات الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نُسُكهم.

وكان مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج، الفريق محمد البسامي، أكد أن قوات أمن الحج جاهزة لردع ومنع كل ما يمكن أن يؤثر في سلامة الحجاج.

وبيّن أن كل الخطط الأمنية اعتُمدت بناءً على دراسة وتقييم للخطط السابقة، مضيفاً أن رجال الأمن يتابعون ضبط مخالفي أنظمة الحج، داعياً الجميع للتقيد بالتعليمات والحصول على التصاريح لأداء المناسك.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن رجال الأمن جاهزون لأداء مهامهم لتحقيق تطلعات القيادة التي تحرص على تأدية ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتابع العقيد طلال الشلهوب، في حديثه لـ"الإخبارية" على هامش حفل استعراض قوات أمن الحج: "يشرفنا خدمة ضيوف الرحمن، وأمن الحج خط أحمر".