كثفت أمانة المنطقة الشرقية خلال مايو الماضي أعمال الزراعة في محافظة الخبر، حيث انتهت من زراعة 123.240 شتلة من الأشجار والزهور، وإصلاح 95 ألف م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء في المحافظة، وزراعة مغطيات التربة بمساحة 20 ألف م2، وذلك ضمن مبادراتها لتحسين المشهد الحضري، وتحقيق أهداف جودة الحياة، ومبادرة السعودية الخضراء، من خلال زيادة الرقعة الخضراء، ورفع نسبة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. ونفذت الأمانة أعمال إصلاح ملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة بمساحة بلغت 800م2، فيما بلغت المساحة الخاصة بصيانة ألعاب الأطفال في 800م2، إضافة إلى إزالة الكتابات المشوهة للمنظر العام بمساحة بلغت 82م2، وصيانة 100 مظلة.



كانت هذه تفاصيل خبر 123 ألف شتلة أشجار وزهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.