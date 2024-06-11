شاهد ..صعيدي يتوعد الفنان "عمرو دياب": "أنت عارف ضربت مين ؟ .. هنرد لك الكف بعشرة، عشان تبقى عارف أهل الصعيد مين !"

صحيفة الخليج 365: توعد صعيدي مصري في مقطع فيديو الفنان عمرو دياب، برد قاسي بعد قيامه بصفع شاب صعيدي أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه في حفل زفاف.

وقال:" ياض يا عمرو دياب ياض، أنت عارف اللي ضربته يبقى مين، يبقى صعيدي ودمه حامي، عارف يا عمرو دياب الكف اللي خده الصعيدي، هنردهولك عشرة".

وتابع:" إحنا ممكن نتصالح معاك بس هناخد حقنا، هتاخد 10 كفوف، اللي يجي على الصعيدي يبقى جه على خط النار، هناخد حقنا هناخده".

وأضاف:" يا راجل يبقى عندك 65 سنة وتتجرأ تضرب واحد صعيدي، إحنا اللي عملنالك قيمة ياض، راجل جاي يتصور معاك تمد إيدك عليه هنقطعهالك ياض".