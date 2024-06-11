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شاهد ..صعيدي يتوعد الفنان "عمرو دياب": "أنت عارف ضربت مين ؟ .. هنرد لك الكف بعشرة، عشان تبقى عارف أهل الصعيد مين !"

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صحيفة الخليج 365: توعد صعيدي مصري في مقطع فيديو الفنان عمرو دياب، برد قاسي بعد قيامه بصفع شاب صعيدي أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه في حفل زفاف.

وقال:" ياض يا عمرو دياب ياض، أنت عارف اللي ضربته يبقى مين، يبقى صعيدي ودمه حامي، عارف يا عمرو دياب الكف اللي خده الصعيدي، هنردهولك عشرة".

وتابع:" إحنا ممكن نتصالح معاك بس هناخد حقنا، هتاخد 10 كفوف، اللي يجي على الصعيدي يبقى جه على خط النار، هناخد حقنا هناخده".

وأضاف:" يا راجل يبقى عندك 65 سنة وتتجرأ تضرب واحد صعيدي، إحنا اللي عملنالك قيمة ياض، راجل جاي يتصور معاك تمد إيدك عليه هنقطعهالك ياض".
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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