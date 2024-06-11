شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بحق 10 أشخاص لنقلهم 71 مخالفًا دون تصريح بالحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم مقيمان و8 مواطنين، لنقلهم 71 مخالفًا، يوم 9 يونيو الحاليّ.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 11 قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 آلا ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يجري نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة.

بالإضافة إلى المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا. الالتزام بأنظمة الحج ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.