شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف عن طقس الساعات المقبلة في مكة والمدينة وجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن طقس الساعات المقبلة في مكة والمدينة وجدة.

وتوقّع مركز الأرصاد، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة وصحوًا على المدينة المنورة وجدة. طقس مكة والمدينة وجدة وبين أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 36 درجة، واتجاه الرياح شمالية إلى شمالية شرقية ليلًا، وغربية إلى شمالية غربية نهارًا، بسرعة 20-35 كم/ساعة.

فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 40 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية ليلًا وغربية نهارًا، بسرعة 10-36 كم/ساعة.

وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 35 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا إلى شمالية، بسرعة 18-40 كم/ساعة.

